Турецкие банки опасаются санкций и отказались обслуживать российские карты «Мир»

Турецкий частный банк Isbank, считающийся крупнейшим по объему вкладов, объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы «Мир» – ее Россия начала использовать после выхода Visa и MasterCard.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

В своем заявлении Isbank заявил, что стремится осуществлять деятельность в соответствии с национальным законодательством и международным правом, постановлениями и принципами коммерческого бизнеса. Также еще три турецких банка отказались от российской платежки «Мир»: Ziraat Bankası, Vakifbank, HalkBank.

О прекращении обслуживания российских карт "Мир" стало известно после того, как министерство финансов США ввело санкции против исполнительного директора Национальной системы платежных карт россии.

Напомним, Анкара согласилась ввести российскую платежную систему "Мир" в пяти своих банках после встречи президентов Турции и России. С полномасштабным вторжением России в Украину Турция быстро стала убежищем для российских денег, ведь воздержалась от введения санкций против России. Топ-чиновники США давно частно выражали обеспокоенность по этому поводу. В последнее время администрация Байдена стала более громко говорить о своих требованиях к турецкому правительству соблюдать санкции. По данным издания FT, страны Запада не исключают введения карательных мер против Турции на фоне углубления ее отношений с Россией.