Эрдоган заявил, что путин хочет как можно скорее завершить войну в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в вопросе завершения российско-украинской войны особое значение имеет, во-первых, позиция россии и, во-вторых, возвращение захваченных территорий Украине.

Об этом шла речь в его интервью для американского телеканала PBS, сообщает Международное информационное Агентство Анадола.

Эрдоган рассказал, что во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане он имел личную встречу с путиным, во время которой обсуждалась в том числе и война в Украине. Президент Турции считает, что для решения всех спорных моментов необходима личная встреча Владимира Зеленского и владимира путина, однако, несмотря на все попытки, организовать прямой диалог между ними пока не удалось.

- У нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел организовать им встречу. Мы еще не добились успеха, но я не теряю надежды» – заявил Эрдоган.

Однако, по словам президента Турции, есть и определенные сдвиги.

- Я понял, что и они [ред. - россия] прилагают усилия, чтобы завершить это дело как можно быстрее. Такой ход может привести к большим проблемам. Сейчас, например, достигнута договоренность об обмене 200 пленных. Это хорошее достижение… С другой стороны, наши друзья и технический персонал всесторонне занимаются вопросами агропродукции. И это, конечно же, хорошее течение событий. Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с россией понимание и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эти конфликты, эту войну, – заявил турецкий лидер.

Особое значение при достижении мира между россией и Украиной, по словам Эрдогана, возвращение захваченных территорий, в том числе оккупированного в 2014 году Крыма.

- Это то, что нужно и то, что ожидается. В этом вопросе господин Гутерриш [генсек ООН] предпринял определенные шаги. Есть шаги, которые мы сделали. Возвращение [территорий] действительно облегчит нашу работу, – подчеркнул президент Турции. – Крымские татары являются и нашими соотечественниками. Мы сказали России, что «если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар». Но, к сожалению, с тех пор там не было сделано ни одного шага в этом направлении.

На вопрос журналиста, о том осознает ли путин, что просчитался, когда недооценил волю и масштаб сопротивления украинскому народу, Реджеп Эрдоган отметил, что «ни один лидер не признает своей ошибки после того, как сделал шаг».

Также турецкий лидер заявил, что не может быть никакого оправдания вторжению. Однако причинно-следственную связь в происходящем могут объяснить только президенты Украины и россии. Поэтому Турция придерживается сбалансированной политики и готова выслушать обе стороны.

- Мы ведем переговоры и с господином Путиным, и с господином Зеленским. Генеральный секретарь ООН продолжает контакты с обоими лидерами. Что это значит? Если мы хотим добиться результата, то мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них. Конечно, важно и это видеть, люди гибнут не только с украинской стороны, но и с российской, – подчеркнул Эрдоган.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на втором саммите Крымской платформы подчеркнул, что завершение оккупации россией Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности.

