Медведев раскрыл план, зачем рф хочет провести «референдумы» о присоединении временно оккупированных территорий Украины

Заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что в случае проведения «референдумов» на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к россии позволит говорить о нападении на рф в случае продолжения боевых действий.

Об этом он написал в Telegram.

«После их (псевдореферендумов - ред.) проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России - преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты», - написал медведев.

Он также убежден, что действия россиян, которые противоречат международному праву, надо будет закрепить в конституции рф, чтобы «ни одно должностное лицо не смогло вернуть эти решения назад».

Как известно, 19 сентября так называемые «общественный палаты в «лнр» и «днр» обратилась к главарям оккупационных властей леониду Пасечнику и Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести «референдум о принятии в состав рф».

20 сентября гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на временно оккупированной части области будет проведен рефернудм о присоединении к рф.