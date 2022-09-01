У Зеленского отреагировали на заявления о проведении «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины

Андрей Ермак Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях на поле боя со стороны россии не изменится ничего.

Об этом говорится в его комментарии LIGA.net.

По его словам, попытка провести псевдореферендумы является «асимметричным и ничтожным» ответом на контрнаступление Украины. Он отметил, что в юридическом смысле подобные меры являются «полным нонсенсом», который не будет иметь никаких последствий.

- «Референдумы» – это скорее театральное шоу внутреннего быта, которое должно создать для Z-сообщества впечатление света в конце тоннеля. «Мы еще не начинали», «мы еще не воевали», «вот как начнем» - с той же оперы. Банальная попытка отсрочить собственное поражение. Хотя бы в информационном пространстве, – заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что для Украины и союзников псевдореферендумы не изменят ничего, а Донецк, Луганск, Херсон и Крым остаются территориями Украины, ведущей оборонную войну с легитимными и законными действиями.

– На поле боя со стороны России ничего не изменится. Всем, чем могла воевать Россия, она уже воюет. Всем, чем мог быть похож Кремль, он уже был похож. Все виды оружия были использованы. Другие фантазии — не более чем успокаивающее российское Z-сообщество и попытка выиграть время, убегая от объективной реальности, – резюмировал он.

Отреагировал на заявления о проведении «референдумов» и сам глава ОП Андрей Ермак.

«Наивный шантаж угрозами и страшилками «референдумов», «мобилизаций» от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой», - написал он в Telegram.

Как известно, заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев заявил, что в случае проведения «референдумов» на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к россии позволит говорить о нападении на россию в случае продолжения боевых действий.