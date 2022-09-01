Мэр Николаева обратился в ООН с просьбой учитывать местные предприятия при объявлении тендеров на поставку продуктов

Мэр Николаева Александр Сенкевич направил письмо на имя руководства Организации объединенных наций с просьбой обращать внимания на местные предприятия, проводя тендеры на поставки продуктов.

Об этом сообщили на странице хлебозавода в Facebook.

Сенкевич отметил, что Николаев имеет специфическое расположение и уничтожение мостов, которые ведут в город, могут заблокировать доставку важных продуктов, если ООН выбирает в качестве поставщика фирму из другого города.

«Последствия этого могут оказать негативное влияние и на всех жителей Николаева и области. Речь идет о том, что Николаев имеет специфическое географическое расположение — два моста (как со стороны одесской, так и со стороны киевской трасс). Эти мосты обстреливают вражеские снаряды, уже неоднократно проезд по мостам ограничивался. Если мосты будут закрыты для перемещения или проезд по ним будет ограничен, ни из Одессы, ни из Киева доставка в Николаев не будет возможна на регулярной основе. И только предприятие, которое находится в Николаеве, сможет своевременно снабжать хлебом горожан и городские больницы. Поэтому допустить остановку этого предприятия крайне опасно», - отметил Александр Сенкевич.

Сотрудники хлебозавода поблагодарили мэра и выразили надежду, что ООН обратит на них внимание.

«От всех работников предприятия, благодарим городского голову Александра Федоровича за поддержку и надеемся, что ООН предпочтет местного производителя», - написали сотрудники завода.

Напомним, Николаевский хлебзавод, который из-за военных действий уменьшил объемы производства хлеба, теперь находится на грани выживания, а его сотрудники могут стать безработными.