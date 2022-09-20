Парламент дал старт «рыбной» реформе, – нардеп Гайду

Высшая конкуренция, более качественная продукция и более низкие коррупционные риски. Это основные идеи законопроекта №7616, который принял парламент в первом чтении.

Об этом сообщает Верховная Рада.

Документ существенно изменяет правила деятельности в области рыбного хозяйства и в промысловом рыболовстве. В частности, предлагается введение аукционов на право использования водных ресурсов, благодаря которым на рынок выйдут новые прогрессивные участники, а отрасль станет конкурентной. Также предлагается, чтобы разрешительная документация и декларирование права на рыболовство были в электронной форме, что снизит коррупционные риски.

Среди идей законопроекта – прослеживаемость на всех этапах: от вылова до попадания рыбы на стол потребителям. Речь идет об установлении необходимых требований к рыбоприемным пунктам, которые нередко нарушают все возможные санитарные нормы.

- Отрасль давно нуждалась в изменениях - отлов рыбы за годы независимости сократился в 6 раз! А война и оккупация наших водоемов проблемы в сфере только обострили, – отметил народный депутат, председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду. - Уверен, что "рыбная" реформа будет способствовать более эффективному использованию водных ресурсов, будет стимулировать цивилизованное рыболовство и обеспечит продовольственную безопасность нашего государства.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики дал старт реформе рыбной отрасли.