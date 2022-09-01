В Нью-Йорке главное внимание Генассамблеи ООН будет сосредоточено на преступлениях россии

Главное внимание Генассамблеи ООН в этом году будет сосредоточено вокруг преступлений россии в Украине и последствия этой агрессии для всего мира.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по случаю начала в Нью-Йорке всеобщих дебатов в рамках 77-й Генеральной Ассамблеи ООН, передает Укринформ.

По словам министра, эта Генассамблея не похожа на предыдущие: «с 24 февраля россия грубо нарушает международное право и, являясь одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, попирает основы всего международного порядка».

Бербок заверила, что цивилизованный мир твердо стоит на стороне Украины и будет продолжать поддерживать ее всем необходимым, чтобы положить конец войне и страданиям украинского народа.

«В Нью-Йорке главное внимание будет сосредоточено на том, как можно расследовать ужасные преступления, совершенные именем России в Украине, и преследовать их. Также речь пойдет о ситуации с украинскими атомными электростанциями, которые россия использует как разменную монету в этой войне», - сказала Бербок.

Она отметила, что драматические последствия этой войны имеют отклик во все большем числе других регионов мира. Бербок планирует использовать многочисленные события и дискуссии в Нью-Йорке, чтобы сосредоточиться на проблемах партнеров в Африке, Азии, Латинской Америке и арабском мире.

Немецкий дипломат выразил уверенность, что ООН нужна сегодня как никогда для нахождения совместного решения глобальных проблем.

«Ни одна страна не должна жить в страхе перед нападением более сильного соседа», - подчеркнула она.

Глава германской дипломатии отметила, что одним из важнейших принципов ООН является равноправие государств: каждая страна имеет одинаковое значение вне зависимости от размера, силы, богатства и расположения на планете.

Как сообщалось, в состав Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций входят 193 страны-члена. 77-я Генассамблея пройдет в очном режиме после двух коронавирусных лет.