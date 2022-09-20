Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной, - Зеленский

Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной.

Об этом в своем обращении к нации сказал Президент Украины Владимир Зеленский, призвав украинцев не обращать внимания на заявления из России, а сосредоточиться на задачах украинского государства.

«Наши защитники очень аккуратно и очень храбро выполняют задачи, которые ставит перед ними командование. Хочу сегодня особо отметить 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду – за смелость при освобождении населенных пунктов в Донецкой области. А также 93-ю отдельную механизированную бригаду – за героическую оборону Бахмута и Соледара. Благодарю вас! Спасибо всем нашим героям! Больше поддержки для Вооруженных Сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для СБУ, Нацгвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность. Слава каждому и каждому, кто защищает государство! Слава нашему прекрасному народу! Слава Украине!», - говорится в сообщении.

Также Зеленский обратил внимание на то, что нужно учитывать новости из России, подчеркнув, что позиции Украины « не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то » .