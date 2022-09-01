В Латвии решили не выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим избежать мобилизации

Правительство Латвии не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят уехать из страны во избежание объявленной мобилизации.

Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз уклоняющимся от мобилизации гражданам России, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан россии с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября», - говорится в сообщении.

Напомним, что Путин объявил частичную мобилизацию в россии и пригрозил ядерным оружием. Стоит отметить, что буквально неделю назад пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что в россии не собираются объявлять частичную или полную мобилизацию .

Напомним, что Президент США Джо Байден предостерег кремлевского лидера от любой эскалации войны в Украине с применением ядерного или химического оружия, иначе у россии будет серьезные последствия, а сам путин и его окружение станут крупнейшими изгоями в мире.

шойгу заявил, что мобилизовать на войну из Украины планируют еще 300 тысяч россиян.

В свою очередь, россияне активно реагируют на выступление путина и шойгу – «Нет могилизации!», выкупленные авиабилеты, падение акций и критика в соцсетях.