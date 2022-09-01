Премьеры Украины и Британии обсудили поставки оружия и газа в отопительный сезон

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время встречи 20 сентября в Нью-Йорке обсудили развитие двустороннего сотрудничества, подготовку к отопительному сезону и возобновление Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Стороны коснулись вопроса активизации поставок оружия для защиты Украины и усиления санкций против российской нефти и газа. В контексте диверсификации источников энергоснабжения и подготовки к отопительному сезону премьер-министры обсудили необходимость наращивания собственной добычи газа, в частности, в Украине.

– Ценим готовность Великобритании предоставить нашему государству следующий транш 500 миллионов долларов через Всемирный банк на закупку газа. Мы также заинтересованы в привлечении британского бизнеса к развитию сферы газодобычи в Украине. Рассчитываем, что правительство Великобритании примет необходимые решения по страхованию британского бизнеса в Украине от военных рисков, - отметил Шмигаль.

Стороны также подняли вопрос проведения следующей Конференции по восстановлению Украины в Великобритании. Шмигаль и Трасс договорились создать рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к мероприятию в 2023 году. Лиз Трасс со своей стороны отметила, что политический курс Великобритании по поддержке Украины и увеличению объемов помощи остается неизменным.