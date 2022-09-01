Рада досрочно лишила нардепа Шенцева мандата

Об этом сообщает нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

«Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Шенцева Д.А. (Внефракционный). За соответствующее решение проголосовало – 299 депутатов. В Парламенте сейчас осталось 418 депутатов», - написал Железняк.

Отметим, что, по данным сайта Верховной Рады, Шенцев пропустил все заседания парламента с 24 февраля по 1 июня 2022 года.

Напомним, недавно Рада досрочно лишила Новинского мандата народного депутата .