В Казахстане и Вьетнаме стали отказываться от обслуживания российских карт «Мир»

Карты российской платежной системы Мир перестали принимать Народный банк Казахстана (Халик банк) и вьетнамский BIDV.

Об этом пишет «УНН».

Российские карты не обслуживаются через терминалы и банкоматы. Это происходит на фоне предупреждения министерства финансов США о готовности ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы за пределами россии.

Ранее, 19 сентября временно приостановили работу с российской платежной системой «Мир» два турецких банка – крупнейший частный банк Турции Iş Bankası и DenizBank.

На прошлой неделе издание Financial Times сообщало, что США и ЕС оказывают давление на Турцию из-за ее сотрудничества с российскими банками и, в частности, с российской платежной системой Мир, позволявшей россиянам обходить введенные после начала войны в Украине санкции.

В Госдепартаменте США заявляли, что страна намерена бороться с уклонением от введенных против россии санкций не только в Турции, но и в странах Кавказа и Центральной Азии. Ранее США ввели санкции против генерального директора национальной системы платежных карт россии владимира комлева.