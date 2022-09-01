«Украина выигрывает эту войну»: Министр обороны Великобритании считает, что мобилизация в рф означает провал вторжения

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что объявление мобилизации в россии следует расценивать как признание Кремлем того факта, что вторжение в Украину провалилось.

Об этом идет речь в его заявлении, которое цитирует Reuters.

- Путин и его министр обороны отправили десятки тысяч своих собственных граждан на смерть, плохо экипированных и с плохим командованием, — считает министр обороны Великобритании.

По мнению Уоллеса, никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина выигрывает эту войну, международное сообщество едино, а россия становится глобальным изгоем.

Напомним, ранее в британской разведке рассказали, зачем оккупанты в спешном порядке организовывают «референдумы» в Украине.