Нардепы призвали международное сообщество повлиять, чтобы россия отказалась от псевдореферендумов на оккупированных территориях

Верховная Рада на заседании в среду, 21 сентября, 272 голосами приняла заявление в мировое сообщество о недопустимости проведения псевдореферендумов россии на оккупированных территориях Украины.

Соответствующее постановление № 8065 поддержали 272 нардепа.

В ней отмечается, что незаконные решения оккупационных администраций россии на временно оккупированных территориях в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях по поводу проведения псевдореферендумов о присоединении к россии нарушают основные нормы и принципы международного права, Конституцию Украины и действующее законодательство, а также направлены против суверенитета, целостности и независимости Украины

Украинский парламент призывает мировое сообщество принять все возможные меры с целью оговорки россии и ее руководства по организации и проведению незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Украины, результаты которых будут ничтожными.

Совет также требует создать действенный механизм по привлечению россии, его политического и военного руководства к ответственности за нарушение международного права и совершение военных преступлений, преступлений против человечности – геноцида украинского народа, в соответствии с нормами международного права.

Кроме того, депутаты призывают мир ввести дополнительные санкции против россии и ее руководства с целью остановки ее вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации угроз ситуации в Европе, а правительства и парламенты иностранных государств-партнеров – способствовать укреплению обороноспособности, экономической и финансовой стабильности Украины и увеличить оказание комплексной, в том числе оборонной и военно-технической помощи.

Напомним, что путин объявил частичную мобилизацию в россии и пригрозил ядерным оружием.

Как известно, заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев заявил, что в случае проведения «референдумов» на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к россии позволит говорить о нападении на россию в случае продолжения боевых действий. Позже у Зеленского отреагировали на заявления по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины.