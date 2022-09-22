Канада, США и Великобритания помогут Украине в разминировании территорий

Канада, США и Великобритания подтвердили готовность оказать помощь Украине в разминировании территорий.

Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш, передает УНН.

– Подтвердили готовность помочь канадское правительство, правительство США, Великобритания, это те страны, которые точно готовы оказывать поддержку в разминировании. Более того, у нас есть подписанный Меморандум о взаимодействии по этому направлению с ПРООН. Страны, которые, скажем, оказывают меньшую помощь, они будут оказывать помощь через Программу развития ООН, - рассказал Примуш.