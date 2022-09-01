Трасс заявила, что угрозы путина о применении ядерного оружия не сработают и призвала мир не идти на компромиссы с рф

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала «бряцанием оружием» ядерные угрозы президента рф Владимира путина и заявила, что этот шантаж «не сработает».

Как сообщает The Guardian, об этом Трасс заявила в выступлении на Генассамблее ООН.

Лиз Трасс в начале речи отметила, что сейчас геополитика вошла в новую эпоху и это требует принципиальности и решительной позиции от стран, которые верят в основополагающие принципы ООН.

«Этим утром мы видели, как путин пытается оправдать свои катастрофические провалы. Он решил продолжать усилия, посылая еще больше резервистов на ужасную судьбу. Он отчаянно пытается создать видимость демократии для режима, для которого не существует прав и свобод человека. Он прибегает к новым фиктивным претензиям и бряцанию оружием. Это не сработает», - заявила Лиз Трасс.

Она также пообещала сохранять и увеличивать военную поддержку для Украины, так долго, как это будет необходимо.

Премьер Британии призвала лидеров стран не идти на какие-то компромиссы в пользу рф, несмотря на трудности из-за заоблачных цен на энергоносители.

Отдельную часть речи она посвятила противостоянию между демократическими и авторитарными моделями государства, отмечая, что демократии для того, чтобы доказать свою жизнеспособность и преимущество, должны найти способ обеспечивать благосостояние и безопасность для своих граждан.

Напомним, что ранее Байден и Лиз Трасс обсудили, как будут противодействовать российской агрессии в Украине.