Новый глава САП отменил закрытие резонансного дела «Роттердам+»

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 22 сентября отменил постановление о закрытии дела «Роттердам+» как незаконное и необоснованное.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

В то же время глава антикоррупционной прокуратуры полностью изменил группу прокуроров по этому делу из-за неэффективного сопровождения досудебного расследования.

«Такие решения приняты по результатам изучения материалов дела, тщательного исследования выводов прокуроров при закрытии этого уголовного производства и по результатам совещания с участием прокуроров и детективов НАБУ, которые осуществляли досудебное расследование», - пояснили в САП.

Руководитель САП выявил многочисленные неувязки в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства. Последующие решения по этому делу будет принимать уже обновленный состав прокуроров.

Напомним, в марте 2016 г. Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно ей стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину». Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное Центрэнерго, стали продавать электроэнергию дороже. Формула утратила силу с 1 июля этого года.

8 августа 2019 детективы НАБУ по делу «Роттердам+» сообщили о подозрении шести лицам, в том числе экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку. По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую «формулу Роттердам+».