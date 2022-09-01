Американский адмирал считает возможным прямой конфликт с ядерным государством

США считают возможным прямой конфликт со страной, имеющей ядерное оружие.

Об этом сказал адмирал ВМС Чарльз А. Ричард, руководитель Стратегического командования США во время панельной дискуссии, посвященной важным проблемам национальной безопасности, передает Лига.net.

По словам Ричарда, планы и возможности министерства обороны основываются на предположении, что стратегическое сдерживание, и в частности ядерное сдерживание, работает. Если это предположение не выполняется, ничто иное в объединенных силах не будет работать так, как было задумано.

- россия и Китай могут перейти к любому избранному ими уровню насилия в любой области с любым инструментом силы во всем мире, – сказал он. – Мы просто давно не сталкивались с такими конкурентами и противниками.

По его словам, поэтому ведомству придется изменить свой подход к ведению боевых действий – более медленные, традиционные подходы к эскалации больше не работают. Во время защиты родины боевые командиры должны действовать быстро во всех областях: на суше, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве. Ричард отметил, что в недавно представленном обзоре ядерной политики излагается стратегия, поддерживающая модернизацию ядерной триады и ее системы управления.