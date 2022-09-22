В Изюме обнаружили еще два места массовых захоронений жертв российской агрессии

Изюмский городской совет заявляет, что в городе может быть более трех мест массовых захоронений, количество жертв среди местного населения растет.

Об этом сообщает "Media Center Ukraine - Ukrinform".

– Сегодня продолжается эксгумация. Массовые захоронения не в одном месте, а минимум в трех. Необходимо, чтобы специалисты изучили места таких захоронений. Если в начале мы оценивали, что в Изюме около тысячи жертв среди мирных жителей, то теперь мы видим, что эта цифра будет расти, - сказал заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин.

По словам Мацокина, сейчас горожане перестали бояться и больше стали рассказывать о зверствах россиян: