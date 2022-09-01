«Лучший способ не допустить российских зверств – предоставить Украине оружие», - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул в ООН важность предоставления Украине необходимого оружия и привлечения России к ответственности во избежание дальнейших зверств.

Об этом он заявил журналистам перед заседанием Совета Безопасности ООН, пишет «Укринформ».

- Лучший способ не допустить дальнейших российских зверств, остановить путина – это предоставить Украине все необходимое оружие, которое позволит нам освободить наши территории и спасти людей от убийств, пыток, изнасилований и других преступлений российской армии на территории Украины. Что касается борьбы с безнаказанностью, то следовало бы предоставить Международному уголовному суду все возможности для привлечения виновных в преступлениях против человечности, военных преступлениях, преступлениях геноцида, а также создать специальный трибунал, чтобы судить россия за преступление агрессии, - отметил Кулеба.

Однако, по его словам, «по юридическим причинам МКС не может этого совершить, но преступление агрессии не должно остаться безнаказанным». Он пояснил, что Россия «никогда не ратифицирует поправку, позволяющую судить эту страну за преступление агрессии».

– Ничто не остановит нас. Правосудие и специальное международное правосудие требует времени, но я уверяю вас, что вместе мы победим и справедливость возобладает, - подчеркнул Кулеба.

Отвечая на вопрос, как он будет взаимодействовать с министром иностранных дел России лавровым, который присутствует на заседании Совбеза, Кулеба отметил: «Держать с ним социальную дистанцию».