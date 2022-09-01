Эрдоган лично гарантировал безопасность освобожденных украинских командиров с «Азовстали»

Украинские военные командиры, освобожденные из российского плена, будут проживать в Турции в частном доме «некоторый промежуток времени».

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает «Украинская правда».

На вопрос, в каких условиях украинские защитники будут находиться в Турции до конца войны, Буданов ответил, что украинские командиры будут в Турции «определенный промежуток времени» и со временем появятся в публичном пространстве и сами сообщат о своих условиях проживания. Глава ГУР добавил, что защитники будут жить в частном доме в хороших условиях.

Военные командиры не знали, что уезжают на обмен. оккупанты держали их в одиночных камерах. Буданов добавил, что защитники из «Азова» подвергались пыткам. Он заявил, что большой процент тех, кто был в Еленовке, подвергался жестоким пыткам оккупантов.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично гарантировал Владимиру Зеленскому защиту и безопасность украинских командиров.