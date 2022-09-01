«Последствия COVID-изоляции»: Макрон предположил, что сподвигло путина начать войну против Украины

Решение российского диктатора владимира путина начать войну против Украины может быть последствием его после изоляции в период пандемии.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает CNN.

- Всем ясно, что лидер, который решил начать войну, лидер, который решил пойти на эскалацию, - это президент Путин. И у меня нет рационального объяснения (почему он начал войну против Украины, - ред.). Мне кажется, это комбинация стратегии немецкой интервенции, и, я бы сказал, последствий COVID-изоляции Путина во время пандемии, - заявил он.

В то же время французский лидер назвал решение о мобилизации в рф ошибкой и упущенной возможностью «пойти по пути к миру».

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента россии владимира путина вывести войска и предупредил, что любые дальнейшие шаги россии по наступлению на украинские территории не останутся без ответа.