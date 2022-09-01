Лукашенко заявил, что в Беларуси не планируют проводить мобилизацию

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что мобилизацию в стране проводить не планируют.

Об этом сообщает со ссылкой на белорусское пропагандистское издание «Белта».

- Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перебросить этот мостик, что будет и у нас... а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им за это ничего не будет. Им нужно создать ситуацию. что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это ложь, - заявил Лукашенко.