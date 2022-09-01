Эрдоган рассказал, что путин лично настаивал на выдаче Украиной одного из пленных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что владимир путин лично настаивал на выдаче одного из пленных, переданных Украиной.

Об этом шла речь на его брифинге передает Анадолу.

- Задачей было поменять 200 человек. Все эти люди сейчас находятся в Турции, они являются нашими гостями. На одном имени особо настаивал Владимир Путин. Этого человека мы отправили в Россию, — сказал Эрдоган.

Он не назвал имя этого человека, но, как известно, среди выданных Киевом россии пленных был кум путина — Виктор Медведчук. Вероятно, речь шла о нем.

Как известно, в Черниговской области 21 сентября прошел обмен пленными между Украиной и россией. Украина вернула домой 215 защитников «Азовстали», в том числе и командиров «Азова», 36-й ОБрМП, патрульной полиции и Нацгвардии.

Среди тех, кого Украина вернула россии, был также кум путина Виктор Медведчук, которого задержали за государственную измену.

Позже СБУ опубликовала видео с обращением Медведчука к Президенту Украины Зеленскому и своему куму путину, в котором тот просил обменять его на защитников и жителей Мариуполя.