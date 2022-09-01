The NYT: путин запретил армии рф отступать из Херсона и теперь сам принимает стратегические решения

Российские военные хотели отступить из Херсона, но путин запретил. А еще он объявил, что теперь будет принимать стратегические решения на местах сам.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В материале отмечается, что в последние недели президент рф более активно включился в стратегическое планирование войны в Украине. Например, владимир путин отклонил просьбу российских военных об отступлении из Херсона.

«Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить за Днепр, сохранив технику и личный состав. Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц», — пишет NYT.

По сведениям источников издания, путин заявил генералам, что стратегические решения на местах будут приниматься лично им. Это создало напряженность среди военных, а неприятие путиным вывода войск из Херсона также привело к снижению морального духа у российских военнослужащих, которые полагают, что могут остаться в затруднительном положении из-за того, что отрублены от линий снабжения.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента россии владимира путина вывести войска и предупредил, что любые дальнейшие шаги россии по наступлению на украинские территории не останутся без ответа.