«Не стреляйте в украинцев, в ваших сестёр и братьев»: Экс-президент Монголии призвал бурятов бежать от мобилизации в его страну

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж призвал бурятов не воевать в Украине и бежать от мобилизации в его страну.

Об этом он заявил в видеообращении.

- Я знаю с самого начала этой кровавой войны этнические меньшинства, которые живут в России, пострадали наибольшим образом. А буряты, тувинцы и калмыки пострадали больше всех. Они использовались как пушечное мясо. Сотни пропали без вести. Тысячи были убиты. Мы, монгольцы, встретим вас с распростертыми объятиями и открытым сердцем, – заявил экс-глава Монголии.

- Не стреляйте в украинцев, в ваших сестёр и братьев, детей и стариков, — попросил Элбэгдорж.

Он также обратился к президенту россии владимиру путину: «Вы не сможете убить Украину. Вы не сможете убить свободу. Украина имеет полное право на существование».

Монгольский политик добавил, что лучшая часть мира сейчас на стороне Украины, назвал украинцев смелыми, а президента страны Владимира Зеленского – настоящим лидером.