Афганистан исключен из списка основных союзников США вне НАТО

Американский президент Джо Байден официально заявил об исключении Афганистана из списка основных союзников США вне НАТО.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая главу 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками, я прекращаю действие определения Афганистана основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО», - говорится в заявлении Байдена.

США предоставили Афганистану статус основного союзника вне НАТО в 2012 году. Это стало основой поддержки оборонных и экономических отношений между двумя странами.

В отличие от союзников США по НАТО, подписавших пакт о совместной обороне, статус союзника вне НАТО не предусматривает гарантий взаимной защиты. В частности, страна, получившая такой статус, имеет право на получение кредитов, а также может быть местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США.