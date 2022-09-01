Гарантированная изоляция: В ОП рассказали, что ждет Иран после его помощи рф

В Офисе Президента рассказали, какие проблемы будут у Ирана после того, как он помог россии дронами-камикадзе.

Свое мнение выразили глава ОП Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк.

Ермак лаконично отметил, что каждого, кто будет помогать россии, ждет изоляция.

«Каждому, кто поддерживает убийство украинцев и помогает России оружием, гарантирована изоляция. И речь не только о санкциях», - написал Ермак у себя в Telegram.

Подоляк, в свою очередь, более подробно описал, какие проблемы будут у Ирана.

«Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России – крайне отсталой в техническом плане стране – современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации», - отметил Подоляк в Twitter.

Напомним, посла Ирана в Украине лишили аккредитации, а также значительно сократят количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.