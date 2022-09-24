У Эрдогана рассказали, что изначально в списке на обмен с рф было 15 имен, но в итоге удалось обменять пять командиров «Азова»

Вопрос обмена пленными обсуждался более трех месяцев. Сначала в списке было 15 имен, но в итоге удалось обменять пятерых командиров «Азова».

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, сообщает CNN Türk.

«Наш президент очень тепло относился к этому вопросу (обмену - ред.), мы около 3-3,5 месяца обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. Не удалось согласовать по 15 именам. Тот список не дошел до Львова (встреча президентов - ред.), в самом конце был сокращен до 5 имен. Эти 5 человек останутся у нас в безопасности до окончания войны», - рассказал Калин.

По его словам, этот список обсуждался и во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана во Львов, а затем о нем шла речь и во время встречи турецкого лидера с главой Кремля Владимиром Путиным в Самарканде.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что владимир путин лично настаивал на выдаче одного из пленных, переданных Украиной.