«Мариупольский мясник» Мизинцев назначен замминистра обороны рф по МТО

Генерала-полковника Михаила Мизинцева, который руководил осадой Мариуполя, назначили на должность заместителя министра обороны россии, отвечающего за материально-техническое обеспечение вооруженных сил рф.

Об этом говорится в заявлении оккупационного ведомства.

Предыдущего заместителя министры генерала Дмитрия Булгакова уволили с должности в связи с переходом на другую работу.

На какую именно должность переходит Булгаков, в минобороны рф не уточнили.

Как известно, Мизинцев ранее занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации. Он руководил операцией в Сирии, а позже операцией по осаде и бомбардировкам Мариуполя.

Британские и европейские СМИ называли Мизинцев «мариупольским мясником» и обвиняли его в жестокости по отношению к мирному населению во время осады Мариуполя.