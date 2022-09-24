В Иране пообещали пропорциональній ответ на лишение Украиной аккредитации его посла

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран пропорционально ответит на решение украинской стороны лишить иранского посла аккредитации и уменьшить количество сотрудников посольства.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление МИД Ирана.

Канаани отметил, что в Киеве принимали такое решение якобы на основе неподтвержденных сообщений и иностранной пропаганды в СМИ.

Представитель МИД Ирана заявил о «четкой политике активного нейтралитета Ирана» в войне россии против Украины, подчеркнув необходимость поиска политического решения, не прибегая к насилию.

«Представитель МИД подчеркнул, что Тегеран примет пропорциональные меры в ответ на шаг украинского правительства и призвал Киев избегать влияния третьих сторон, которые имеют целью разрушить связи между Ираном и Украиной», - говорится в заявлении.

В украинском МИД уже раскритиковали заявления Ирана о якобы влиянии «третьей стороны» на решение Киева снизить уровень отношений с Тегераном.

«Единственной «третьей стороной» являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной», - отметил представитель МИД Олег Николенко.

Напомним, посла Ирана в Украине лишили аккредитации, а также значительно сократят количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Также в Офисе Президента рассказали, какие проблемы будут у Ирана после того, как он помог россии дронами-камикадзе.