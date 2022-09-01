Экс-президент Порошенко должен за аренду офиса более 20 миллионов гривен

Директор и адвокаты «Предприятия Киев» пожаловались на бывшего президента Украины Петра Порошенко и подали иск против его партии «Европейская солидарность» из-за злостного несоблюдения условий договора аренды.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Так, партия экс-президента арендовала жилье в элитном и историческом районе Киева – на Печерске. По договору они должны платить 500 тыс гривен в месяц, однако, по словам директора «Предприятия Киев», которому принадлежит жилье, ничего за три года так и не заплатили.

«В 2019 году, когда сюда вошла главная ячейка партии Петра Алексеевича, они проплатили до декабря и потом перестали платить. На вопросы и неоднократные обращения в устной форме отвечали, что все заплатим, не переживайте. Прошло время, но никто ничего не заплатил», – говорит главный директор ООО «Предприятие Киев» Дмитрий Когут.

Затем адвокаты предприятия подали иск в суд на партию «Европейская солидарность». Судья принял сторону арендодателей и присудил Петру Порошенко выплаты долга с пеней и инфляционными потерями

«Общая сумма задолженности на сегодняшний день составляет уже более 20 млн гривен», - рассказала адвокат ООО «Предприятие Киев» Ирина Кобец.

Однако ни партия, ни ее руководитель не собираются возвращать долги. Один из их аргументов – это то, что государство их не финансирует и у них нет средств для уплаты аренды.

«Мы сделали официальные запросы и получили ответы, что как в 2019 так и в 2021 годах финансирование политической партии было», - говорит Ирина Кобец.

Авторы программы говорят, что Европейской солидарности заплатили из Госбюджета около 140 миллионов гривен, как установил суд.

«А ведь куда делись деньги? И почему в офисе партии журналистам проекта «Деньги» угрожали пистолетом, когда они приехали узнать точку зрения по этому вопросу у самого Петра Алексеевича?», – говорится в программе.

Напомним, что в начале 2022 года сообщалось о том, что Печерский суд арестовал имущество подозреваемого в госизмене Порошенко. В список фирм Пятого Президента Украины Петра Порошенко, попавших под арест по решению суда, попала телекомпания "Максимум ТВ-Николаев", зарегистрированная в полуразрушенном доме на улице Пушкинской.