В Ужгороде построят жилье для вынужденных переселенцев

Жилье будет построено на земле государственной формы собственности с последующей безвозмездной передачей части квартир государству для обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Сегодня в Ужгороде был презентован проект обеспечения жильем вынужденных переселенцев. Это многоквартирные дома, где люди смогут получить временное жилье. Здесь в Ужгороде жилые дома будут строить на земле государственной формы собственности с последующей безвозмездной передачей части квартир государству для обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц», - написал в Telegram Тимошенко.

Так, государственное предприятие, как заказчик получит 10%, соответственно – 1 000-1 200 кв м жилья. Тимошенко отметил, что инвестор предложил часть квадратных метров жилья выделить в доме, который будет введен в эксплуатацию уже в октябре этого года.