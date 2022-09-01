Глава российского МИД во время выступления на Генассамблее ООН назвал Луганскую область Лаоской

В субботу, 24 сентября, на заседании Генассамблеи ООН, рассказывая о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины, глава МИД рф Сергей Лавров назвал Луганскую область Лаоской.

Оговорку министра транслировали в прямом эфире.

- Сейчас Запад закатил истерику из-за референдумов, которые проходят в Лаосской... и... в... Луганской области, - читал из бумажки Лавров.

Также он заявил, что «референдум» проходит и в Харьковской области, которую почти полностью уволили ВСУ, и вовсе не упомянул о временно оккупированной Херсонской области.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на весенних переговорах в Анталии глава министерства иностранных дел Украины Сергей Лавров был не уверен в себе. Он постоянно повторял пропагандистские тезисы о «нацизме» в Украине.