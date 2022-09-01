В Италии проходят выборы в парламент

В Италии началось голосование на выборах в национальный парламент. Избирательные участки открылись в 07:00 утра, 25 сентября, и будут работать до 23:00.

Об этом пишет Reuters.

Первые за столетие осенние общенациональные выборы в Италии были вызваны межпартийной борьбой, которая в июле привела к свержению правительства премьер-министра Марио Драги.

Последние опросы общественного мнения две недели назад показали, что у правого альянса во главе с партией Джорджии Мэлони «Братья Италии» есть явное преимущество.

Мэлони является главным кандидатом на пост премьер-министра как лидер альянса, в который также входят партия «Лига» Маттео Сальвини и «Forza Italia» Сильвио Берлускони.

Партия Мелони набрала всего 4% голосов на последних общенациональных выборах в 2018 году.

Голосовать за кандидатов в Палату депутатов и Сенат имеют право немногим более 46 миллионов граждан. Итальянцы должны определить 600 народных избранников: 400 депутатов и 200 сенаторов.

На выборах зарегистрировано 70 партий и политических образований. Для прохождения в парламент отдельным партиям необходимо преодолеть барьер в 3%, а для коалиций этот порог поднимается до 10%.

Голосование проводится как по спискам, так и по одномандатным округам. При этом нельзя отдать голос за представителя одной партии и одновременно выбрать его партийный список.

Эксперты прогнозируют явку на уровне около 65%.