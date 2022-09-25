Режим путина ослабевает, но в ближайшее время можно ожидать эскалации, – премьер-министр Польши

Режим президент россии владимира путина ослабевает, именно поэтому он идет на обострение конфликта и в ближайшее время можно ожидать эскалации агрессии.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Польское радио.

– Российский медведь ранен и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии. Это не меняет того факта, что с каждым днем ​​режим Путина слабеет, - сказал Моравецкий.

По его словам, послание путина, в котором он объявил о мобилизации, должно было вызвать страх, но это свидетельствует не о силе россии, а о глубоком кризисе, в котором он оказался.

- С самого начала вторжения весь мир смотрел на позор русской армии, полуизношенную технику минувшей эпохи, танки, брошенные посреди поля, солдат, которые, попав в украинский плен, заявляют, что им сказали, что они идут на учения, а не на обычную войну , – сказал он.

Моравецкий напомнил, что «Путин долгое время стремился не отправлять на фронт этнических россиян, поэтому в первую очередь отправляли на фронт азиатские меньшинства из далеких российских республик».

По словам польского премьера, это свидетельствует не только о расистской политике Кремля, но и «о колоссальном давлении, под которым действует российская верхушка».

Напомним, лидеры Эстонии и Польши, а также постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд осудили планы россии провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.