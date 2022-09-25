«Ящик Пандоры» должен быть закрыт»: Подоляк обратился к ядерным государствам из-за угроз россии

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25.09.2022 12:52

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что страны-члены Ядерного клуба должны определить россии последствия угрозы ядерного оружия Запада.

Об этом он написал в Twitter.

«Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН - большей насмешки над глобальными институтами не представляется», - написал он.

Подоляк подчеркнул, что ядерные угрозы россии - это проблема не только Украины, а всего мира.

«Члены ядерного клуба должны определить российские последствия. «Ящик Пандоры» должен быть закрыт», - добавил он.

Напомним, 21 сентября путин объявили частичную мобилизацию в россии и пригрозили ядерным оружием.

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