«Ящик Пандоры» должен быть закрыт»: Подоляк обратился к ядерным государствам из-за угроз россии

Об этом он написал в Twitter .

«Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН - большей насмешки над глобальными институтами не представляется», - написал он.

Подоляк подчеркнул, что ядерные угрозы россии - это проблема не только Украины, а всего мира.

«Члены ядерного клуба должны определить российские последствия. «Ящик Пандоры» должен быть закрыт», - добавил он.