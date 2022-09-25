«Ящик Пандоры» должен быть закрыт»: Подоляк обратился к ядерным государствам из-за угроз россии

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что страны-члены Ядерного клуба должны определить россии последствия угрозы ядерного оружия Запада.
Об этом он написал в Twitter.
«Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН - большей насмешки над глобальными институтами не представляется», - написал он.
Подоляк подчеркнул, что ядерные угрозы россии - это проблема не только Украины, а всего мира.
«Члены ядерного клуба должны определить российские последствия. «Ящик Пандоры» должен быть закрыт», - добавил он.
Напомним, 21 сентября путин объявили частичную мобилизацию в россии и пригрозили ядерным оружием.