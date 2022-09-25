Киргизия и Таджикистан договорились прекратить конфликт

Главы комитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении конфликта. Документ был согласован на границе между странами.

Об этом сообщает Akipress.

Мирный протокол подписали глава КНБ Киргизии Камчибек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов. Стороны договорились законсервировать четыре пограничных поста, из-за которых возникают конфликты.

«Посты полностью убираются и там не будет ни одного военнослужащего и гражданского», – пояснили в Киргизии.

После этого жители, ранее эвакуированные, могут возвращаться домой.

Напомним, 16 сентября между Киргизией и Таджикистаном снова возобновился конфликт – по всей границе продолжаются бои.