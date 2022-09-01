Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира – он опередил премьера Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 50 самых влиятельных евреев 2022 года.

Об этом пишет газета «The Jerusalem Post».

В рейтинге Зеленский опередил премьера Израиля Яира Лапида и главу правительства Франции Элизабет Борн.

Составители рейтинга отметили, что Зеленский благодаря «искусному использованию СМИ и дипломатии заставил мир принять меры, которые не видели десятилетиями».

«Поскольку он продолжает руководить Украиной в борьбе против россии, в войне, которая потрясла мировые энергетические и продовольственные рынки и пробудила Европу относительно комфортного и мирного существования, Зеленский является одним из самых влиятельных людей в мире сегодня. Он не просто самый влиятельный еврей в мире», – говорится в материале.

Также отмечается, что вопрос о том, что Зеленский является евреем, возник под его собственным давлением и давлением других, чтобы Израиль предпринял больше действий против россии и в пользу Украины:

- Вы можете помочь нам защитить... жизнь украинских евреев, - сказал он Кнессету, спрашивая, почему Израиль не направил Киеву оружие и не ввел санкции против россии. – Это зависит от вас, дорогие братья и сестры… и вам придется жить с этим ответом.

Он и другие украинские лидеры риторически спрашивали, как его страна могла быть «нацистским государством» (по мнению российской пропаганды), если его возглавляет еврейский президент.