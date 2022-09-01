«Планы рашистских прихвостней – это сплошной бред», - Замазеева о фейковых «референдумах» в Херсоне и Снигиревке

Херсонщина – это Украина, это четкая позиция жителей Херсона, которые гостит в николаевском эвакуационном центре.

Об этом написала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Планы «бункерного деда» и его рашистских муртадов и маргиналов-коллаборантов по аннексии временно оккупированных территорий Украины – это сплошной бред. Какая-то стая неадекватных бандитов, назначивших себя «руководством» на захваченных россией территориях, объявляют о проведении так называемых «референдумов». Коллаборант Стремоусов делает заявление, что находящиеся под временной оккупацией Снигиревка и Александровка Николаевской области «включены в состав Херсонской области» и там тоже, вроде бы, будут какие-то «референдумы».

«По всем международным законам и вообще – это полная чушь! Так вот, объясняю для невежд:

- Высшим представительным органом местного самоуправления в регионе являются областные советы. Именно они являются легитимными органами, избранными жителями регионов.

- никакие маргиналы-коллаборанты не имеют никакого права на заявления, а тем более действия от имени общин, потому что они – никто!

- единственные легитимные органы, представляющие общие интересы жителей областей, потому что были избраны людьми, еще полгода назад дали четкую позицию – Херсонщина, как и другие временно оккупированные территории – это Украина!» – сообщила Замазеева.