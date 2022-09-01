Украина получила от США системы противовоздушной обороны NASAMS, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США системы ПВО NASAMS.

Об этом он сказал в эфире американского телеканала «CBS News».

- Зачем нам это нужно? Нам нужна безопасность, чтобы привлечь наших украинцев домой. Если будет безопасно, они приедут, будут здесь работать и будут платить налоги, и тогда у нас не будет дефицита в 5 миллиардов долларов в нашем бюджете. Так что это будет позитив для всех. Потому что на сегодняшний день Соединенные Штаты ежемесячно выделяют нам 1,5 миллиарда долларов на поддержку нашего бюджета для ведения этой войны. Но если наши люди вернутся, а они очень хотят вернуться, у них большая мотивация, они будут работать здесь. И тогда США не придется продолжать, дайте нам эту поддержку. Для Соединенных Штатов это будет значительная экономия, а для нас – возможность обезопасить свою территорию и сделать ее безопасной для нашего населения, - сказал Зеленский.