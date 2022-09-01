Зеленский призвал США передать танки Украине, чтобы ВСУ смогли деоккупировать города

Если США предоставят танки Украине, то их примеру последуют и европейские страны.

Об этом в эфире «CBS News» заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Артиллерия помогает нам спасать жизни наших воинов, наших бойцов, им нужна возможность получать танки из США, а также из Европы. Если США смогут показать свое лидерство и смогут предоставить танки, то за ними последует Германия, а за ней и другие европейские страны.

- Я думаю, если мы получим танки из США, европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками. И не следуйте российским лживым нарративам о том, что танки будут переданы Украине, чтобы стрелять или нацеливаться на россию, это неправда. Даже если бы мы хотели этого. Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наш народ. Вот почему танки очень важны как пример для всего мира, - сказал Зеленский.