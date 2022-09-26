Усик заявил, что при встрече сбросил бы путина с балкона: «Нечаянно толкнул бы в плечо»

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, чтобы сделал бы, если бы встретился с президентом россии владимиром путиным.

Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на интервью Усика Дмитрию Гордону.

– Если бы вы встретились с путиным, чтобы вы ему сказали? – Если честно, я не хотел бы с ним встречаться никогда, чтобы не грешить. – А могли бы? – Я не хотел бы ему пожимать руку. Я человек грешный и с разных сторон на это смотрю, но я бы не хотел. Нет смысла встречаться с ним, он не слышит никого, кроме себя, совершенно никого.