Усик заявил, что при встрече сбросил бы путина с балкона: «Нечаянно толкнул бы в плечо»

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26.09.2022 07:15

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, чтобы сделал бы, если бы встретился с президентом россии владимиром путиным.

Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на интервью Усика Дмитрию Гордону.

– Если бы вы встретились с путиным, чтобы вы ему сказали?

– Если честно, я не хотел бы с ним встречаться никогда, чтобы не грешить.

– А могли бы?

– Я не хотел бы ему пожимать руку. Я человек грешный и с разных сторон на это смотрю, но я бы не хотел. Нет смысла встречаться с ним, он не слышит никого, кроме себя, совершенно никого.

– Ударить его могли бы?

- Старый человек, грешно стариков бить. Возможно, ненароком толкнуть в плечо и он упал бы с балкона: «Братан, извини, оп и все», - сказал Усик.

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