Усик заявил, что при встрече сбросил бы путина с балкона: «Нечаянно толкнул бы в плечо»

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, чтобы сделал бы, если бы встретился с президентом россии владимиром путиным.
Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на интервью Усика Дмитрию Гордону.
– Если бы вы встретились с путиным, чтобы вы ему сказали?
– Если честно, я не хотел бы с ним встречаться никогда, чтобы не грешить.
– А могли бы?
– Я не хотел бы ему пожимать руку. Я человек грешный и с разных сторон на это смотрю, но я бы не хотел. Нет смысла встречаться с ним, он не слышит никого, кроме себя, совершенно никого.
– Ударить его могли бы?
- Старый человек, грешно стариков бить. Возможно, ненароком толкнуть в плечо и он упал бы с балкона: «Братан, извини, оп и все», - сказал Усик.