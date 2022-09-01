В Турции ищут возможности «сближения» президентов Украины и россии для начала переговоров

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция продолжает свои усилия для сближения президентов России и Украины для начала дипломатических переговоров о прекращении войны в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Токио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

«В войне нет победителя. Чтобы закончить эту войну, скорее всего, придется вернуться за стол переговоров, как только обе стороны это осознают. Должен быть справедливый мир, особенно для Украины. Оккупированные территории - это территория Украины», - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что «лидеров, которые хотят продолжения войны, также надо убедить».

«Мы, как Турция, не теряем надежды, мы продолжим наши усилия. Наш президент продолжит контакты с Путиным и Зеленским, чтобы объединить двух лидеров, чтобы обеспечить принятие решений на уровне лидеров. Весь мир платит цену войны», - добавил Чавушоглу.

На прошлой неделе Чавушоглу заявил, что решение Путина о мобилизации не приближает окончание войны.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявлял, что «россия сама хоронит перспективу переговоров своими же руками».