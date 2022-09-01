В США анонсировали очередной транш финпомощи для Украины - средства пойдут на сферу гражданской безопасности

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 457,5 млн долларов помощи в сфере гражданской безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

Госсекретарь отметил, что средства предназначаются для укрепления потенциала правоохранителей.

«Соединенные Штаты предоставят дополнительные 457,5 миллионов долларов на помощь в сфере гражданской безопасности для спасения жизней и укрепления потенциала украинских правоохранительных органов и органов уголовного правосудия. Мы разделяем их преданность демократической, независимой и суверенной Украине», - написал он.

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден заявлял, что россии не получится изменить политику США по поддержке Украины с помощью энергоносителей и шантажа.