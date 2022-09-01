Страны ЕС не договорились об ограничении цены на российскую нефть, - Bloomberg

Страны Европейского союза не договорились о введении потолка цен на российскую нефть и, вероятно, отложат обсуждение этого вопроса до тех пор, пока не будет согласован более широкий пакет санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с ходом переговоров.

По информации издания, среди стран-членов ЕС, Кипр и Венгрия, не согласились с предложением ввести ограничения на российскую нефть. Поскольку для принятия санкций Евросоюзу требуется единогласия среди всех стран-членов, решение по ограничению цен на российскую нефть пока отложили.

Издание уточняет, что Венгрия, Словакия и Чехия, которая получает российскую нефть по трубопроводу, хотят гарантии, что их поставки останутся нетронутыми после введения потолка цен на энергоресурсы из рф.

По словам источников, страны, которые транспортируют российскую нефть, такие как Греция, Кипр и Мальта, также могут попытаться защитить свои поставки от новых санкций ЕС.

Bloomberg отмечает, что Еврокомиссия встретилась на выходных со странами ЕС, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничительных мер против россии в ответ на действия кремля.

Перед неформальной встречей министров Евросоюза в Праге 6 октября, страны-члены должны достичь предварительных договоренностей по новому пакету санкций против рф.

По информации источников издания, ЕС предстоит еще проработать многие детали, в частности, по какой цене на российскую нефть союзники установят предел.

Ранее сообщалось, что члены ЕС хотят в течение нескольких недель достичь ограничения цен на российскую нефть после угроз президента рф владимира путина путем мобилизации и возможного использования ядерного оружия.