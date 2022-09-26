В ответ на псевдореферендумы Британия ввела санкции против россии и ее «оккупационных» чиновников

Британия ввела санкции против России, ее оккупационных «чиновников» и коллаборантов в ответ на псевдореферендумы

В список попали 92 физических и юридических лица, говорится на сайте британского правительства.

Среди теперь подсанкционных «чиновников» и коллаборантов – в частности, «глава правительства Херсона» Сергей Елисеев, «министр образования и науки ЛНР» Иван Кусов, «Глава правительства Запорожья» Евгений Балицкий и «Заместитель главы ДНР» Евгений Солнцев.

Кроме того, ограничения ввели против 23 членов совета директоров и правления «Газпромбанка», 16 членов наблюдательного совета и правления «Сбербанка» и его руководства и 10 руководителей «Совкомбанка».

Напомним, лидеры стран «Группы семи» осудили псевдореферендумы, проводимые рф на временно оккупированных территориях, и пообещали продолжать поддержку Украины.