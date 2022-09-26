Один из крупнейших банков Таджикистана перестал обслуживать российские карты «Мир»

Один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank остановил обслуживание российских карт платежной системы «Мир».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Dushanbe City Bank.
В пресс-службе банка заявили, что по техническим причинам финучреждение приостанавливает обслуживание карт российской платежной системы «Мир».
Теперь владельцы карт данной системы не смогут снимать наличные в банкоматах и совершать оплаты через POS-терминалы банка.
Напомним, один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank остановил обслуживание российских карт платежной системы «Мир».