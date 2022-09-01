В Польше требуют выгнать Россию из МАГАТЭ: «Мы требуем дерусификации оккупированных территорий»

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва предлагает выгнать Россию из МАГАТЭ в ответ на оккупацию украинских территорий.

Об этом она сказала во время выступления на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене в понедельник.

«В то время, когда мы здесь сидим, территории Украины оккупированы российскими войсками. Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. До этого времени членство России в МАГАТЭ должно быть приостановлено. Если они не выполнят эти условия, их следует исключить из организации», – заявила министр.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил Анну Москву за «мощную поддержку» и призвал Россию уйти с Запорожской АЭС.

Напомним, ранее Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) начало ряд переговоров по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, с марта 2022 года оккупированной российскими военными.