Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки обсуждалось противодействие иранским беспилотникам

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки в понедельник обсуждалось противодействие иранским беспилотникам.

Об этом он сообщил в своем ежевечернем обращении.

«Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главное внимание - оперативной ситуации на передовой. Заслушали Главнокомандующего, командующих, руководителя разведки, министра обороны. Обсудили применение оккупантами новых вооружений, в частности иранских беспилотников. В постоянном рабочем режиме работаем над обеспечением наших воинов оружием и боеприпасами. Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с применением высокоточного оружия. Это один из базовых приоритетов», - сказал Президент.

Напомним, Россия в последние дни снизила количество ракетных ударов по Украине, но увеличила присутствие беспилотников в воздушном пространстве над Украиной. ВСУ нарабатывают методы эффективной борьбы с иранскими дронами-камикадзе.